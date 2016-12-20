"ПриватБанк" увійде в нормальний режим роботи до кінця дня - НБУ

Національний банк України розраховує, що націоналізований найбільший в Україні банк "ПриватБанк" увійде в нормальний режим роботи вже до кінця дня вівторка, 20 грудня, повідомила в ході брифінгу в Києві заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"Сьогодні були відновлені всі платежі без обмежень. Ми сподіваємося, що протягом сьогоднішнього дня банк увійде в звичайний режим роботи, і з готівковими коштами, і за безготівковими розрахунками", - сказала Рожкова.

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Вона також повідомила, що сьогодні Нацбанк зареєстрував новий статут "Приватбанку" і сьогодні, 20 грудня, відбудеться передача акцій банку Мінфіну. "Завтра з ранку "ПриватБанк" стане повністю державним і з новим менеджментом".

Рожкова підкреслила, що інкасаторська служба "Приватбанку" працює у цілодобовому режимі, банкомати забезпечені.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що Міністерство фінансів України як новий власник "Приватбанку" планує вже до кінця дня вівторка, 20 грудня, вранці в середу, 21 грудня, представити новий менеджмент банку, а також новий склад наглядової ради.