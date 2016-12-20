У НБУ розповіли про шанси отримання четвертого траншу від МВФ

Україна має високі шанси отримати четвертий за рахунком кредитний транш від ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,3 мільярда доларів за програмою розширеного фінансування, затвердженої в березні 2015 року, після прийняття бюджету та націоналізації "Приватбанку", однак кошти, найімовірніше, надійдуть в Україну вже в наступному році.

Про це в ході брифінгу сказав заступник голови правління НБУ Олег Чурій.

"Ситуація з "ПриватБанком" була позитивно сприйнята нашими міжнародними донорами. Але крім переходу банку у державну власність, є ще умова прийняття бюджету на 2017 рік. Ми вважаємо, що після прийняття бюджету в України є високі шанси отримати четвертий транш від МВФ. Але це (отримання грошей - УНІАН) відбудеться вже в майбутньому році", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ назвав рішення влади України про націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк" важливим кроком на шляху збереження і зміцнення фінансової стабільності.

Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

У листопаді Фонд оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.