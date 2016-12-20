Нацбанк не бачить фундаментальних загроз для валютного курсу – заступник голови НБУ

Національний банк України не бачить фундаментальних загроз для валютного курсу в зв'язку з націоналізацією найбільшого в країні банку "ПриватБанк", а виручка від українського експорту залишається в прогнозних параметрах, повідомив у ході брифінгу заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

"Фундаментально ми не бачимо негативних причин. Продовжує надходити непогана виручка від продажу урожаю, від експорту наших основних експортних продуктів – металів та інших (статей експорту – УНІАН). Фундаментально ситуація досить стабільна", – сказав Чурий.

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Раніше Чурій підкреслював, що ситуація на валютному ринку України у зв'язку з націоналізацією "Приватбанку" залишається спокійною, а Національний банк підтримував і буде далі підтримувати стабільність валютного курсу. Чурий нагадав, що НБУ вже підтримав "ПриватБанк" на суму 15 мільярдів гривень, а до кінця тижня Мінфін здійснить випуск першого траншу ОВДП для капіталізації банку в обсязі близько 43 мільярди гривень.

Також Чурій повідомляв, що Нацбанк в рамках підтримки стабільності на валютному ринку та недопущення кризових явищ провів аукціон з продажу іноземної валюти, продавши учасникам ринку 28,4 мільйона доларів. Курс відсікання склав 26,45 гривні за долар. За результатами аукціону максимальний курс склав 26,50 гривні за долар, мінімальний – 26,45 гривні за долар, а середньозважений курс – 26,46 гривні за долар. Чурій підкреслив, що Нацбанк має достатньо інструментів для згладжування надмірних валютних коливань, спровокованих тимчасовими факторами.