Податковий комітет ВР схвалив законопроект щодо підвищення акцизів на алкоголь та тютюнові вироби

Зокрема, Комітет рекомендує підвищити акцизи на алкогольні напої на 12%, на тютюнові вироби – на 40%.

Варто зазначити, що члени Комітету не підтримали пропозиції деяких народних депутатів підняти ставку акцизу на пиво на 50%, а на горілку на 25%. Пропозиції підняти акциз на 1 літр пива з 2,48 грн до 3,72 грн вносилися депутатами Єднаком, Гопко, Мусієм, Парасюком, Луценко, але були відхилені Комітетом.

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Голова Союзу економістів Андрій Новак прокоментував УНІАН, що підняття акцизу на пиво у 2015 році не призвело до збільшення надходжень від цього акцизу. Навпаки, надходження від пивного акцизу зменшилися, бо споживання і виробництво пива вже котрий рік поспіль падає в Україні, не в останню чергу і через те, що акциз на нього вже досяг такого рівня як у ЄС. Горілці до цього рівня ще далеко, отже вона в Україні доступніша для споживача, а в перерахунку на чистий алкоголь і набагато дешевша ніж пиво.

«В будь-якому разі збільшити надходження у бюджет від підакцизних товарів, а особливо пива, не вдасться, навіть, навпаки, вони можуть зменшитися. Тому, на мою думку, підняття акцизу на 12% - на коефіцієнт споживчих цін, є справедливим», - зазначив економіст Андрій Новак.

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про зміни до Податкового кодексу, який передбачає низку змін з адміністрування ПДВ, підвищення ставок акцизів, екологічного податку та рентної плати, а також ставки за користування радіочастотними ресурсами.