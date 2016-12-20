НБУ: Зростання економіки найімовірніше перевищить прогноз Нацбанку

Уточнені дані по зростанню ВВП за третій квартал на рівні 2% і дані по базовим галузям економіки в жовтні-листопаді свідчать, що економічне зростання 2016 року з високою ймовірністю дещо перевищить прогнозні оцінки Національного банку на рівні 1,1%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"За нашими оцінками, в IV кварталі основним двигуном економіки стане сільське господарство, насамперед завдяки істотного перевищення обсягів збору пізніх культур порівняно з попереднім роком", - наголошується в повідомленні.

Крім того, за оцінками регулятора, в середині четвертого кварталу 2016 року нівелювалися ті чинники, які стримували промислову активність. Зокрема, завершилася реконструкція одного з основних залізничних перегонів на сході країни і покращилася цінова кон'юнктура на світових ринках металургійної сировини і готової продукції.

Читайте такожВВП України у третьому кварталі зріс на 2% в річному вираженні

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк очікує зростання ВВП України за підсумками року на 1,1%.

Зазначається, що ВВП України в третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, другим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,4%.

У річному вираженні, порівняно з третім кварталом 2015 року, зростання ВВП України в третьому кварталі 2016 року прискорилося до 1,8%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.