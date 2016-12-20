Гривня за день подешевшала до 26,52 за долар

У вівторок, 20 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,45/26,52 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,4363/27,4885 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4705 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 424 угоди на суму 279,42 мільйона доларів.