Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,47 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2647,0481 (20 грудня – 2639,6034)

100 EUR – 2743,4007 (20 грудня – 2750,9947)

10 RUR – 4,2835 (20 грудня – 4,2717)

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Як повідомляв УНІАН, 20 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,45/26,52 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 27,4363/27,4885 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4705 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 424 угоди на суму 279,42 мільйона доларів.