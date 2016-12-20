В "ПриватБанку" кажуть, що ажіотаж з готівкою в банкоматів почав "вирівнюватися"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"І навіть з банкоматами ситуація почала вирівнюватися. Сьогодні темпи знять менші, ніж вчора", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда фінустанови доклала всіх зусиль, щоб врешті-решт всі платежі для фізичних осіб та корпоративних клієнтів почали працювати в стандартному режимі.

Читайте такожВ НБУ розповіли, скільки готівки в понеділок зняли клієнти ПриватБанку

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк".

Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.

Раніше підтримку націоналізації "Приватбанку" висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті та голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.