Роздрібна торгівля в Україні з початку року збільшилася на 3,7%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-листопаді 2016 року збільшився на 3,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (в порівняних цінах) – до 1,043 трильйона гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі у Київській та Львівській областях – на 6,9% і 6,6%, до 54 мільярдів гривень і 61 мільярда гривень відповідно. Найбільше зниження обороту зафіксовано у Донецькій області – на 5,1%, до 33,7 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 5% – до 164,7 мільярда гривень.

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Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2015 році оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйон гривень, що на 20,7% менше аналогічного показника за 2014 рік.