Рада ухвалила закон про гарантії вкладів фізосіб у державних банках

За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів за необхідних 226.

Представляючи відповідний законопроект №5553, представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов зазначив, що прийняття законопроекту сприятиме захисту вкладів у державних банках і зростанню довіри до банківської системи у цілому.

У пояснювальній записці до документа зазначалося, що прийняття законопроекту подасть приклад відповідального ставлення власника банку до забезпечення захисту інтересів клієнтів банків.

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«Законопроект розроблено для посилення тенденцій щодо подолання кризових явищ у банківській системі України та зміцнення проявлення волі держави, як власника банків, у забезпеченні захисту інтересів вкладників - фізичних осіб», - сказано у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, проект закону про державні гарантії вкладникам державних банків було подано до Верховної Ради після рішення уряду про націоналізацію найбільшого в Україні «ПриватБанку». Рішення про націоналізацію «ПриватБанку» було прийнято 18 грудня на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони на пропозицію Національного банку України.