Рада прийняла закон про зміну фінансування освіти, медицини та соціальної сфери
Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реформи фінансування освіти, медицини та соціальної сфери.
За прийняття відповідного законопроекту №5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо вдосконалення складання та виконання бюджетів)» проголосували 244 народних депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Зазначений законопроект є першим у переліку законопроектів, необхідних для прийняття бюджету, і депутати витратили на його розгляд понад дві години.
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Голова підкомітету комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін, представляючи законопроект у другому читанні, зазначив, що він є основою для прийняття бюджету на 2017 рік. Він повідомив, що депутати, розглядаючи документ, внесли 233 пропозиції і поправок, комітет вирішив врахувати у законопроекті 25 правок.
Відповідно до законопроекту, місцеві бюджети будуть самостійно утримувати школи, а зарплати працівникам сфери освіти будуть покриватися за рахунок субвенції з держбюджету.
Підготовка фахівців у профтехучилищах здійснюватиметься лише за професіями загальнонаціонального значення, перелік яких встановлює Кабмін.
Крім того, на місця передається зобов'язання фінансувати пільговий проїзд у громадському транспорті.
У фонді регіонального розвитку планують закласти кошти на розвиток спортивної інфраструктури.
Виступаючи перед прийняттям законопроекту, Володимир Гройсман подякував профільному комітету за професійну роботу і зазначив, що фінансовий обсяг ресурсів місцевих бюджетів на 2017 рік становитиме 424 млрд грн і зростання проти 2016 року становитиме 86 млрд, або 28%, проти 2015 року - на 45%.
«Хочу вас запевнити, що всі, хто підтримав це рішення, дозволять і далі проводити в країні фінансову децентралізацію і робити її успішною», - сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 жовтня ухвалила у другому читанні і у цілому підготовлені профільним парламентським комітетом поправки до розробленого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету України на 2017 рік.
Представляючи висновок комітету, його представник - народний депутат Олександр Горбунов - рекомендував парламенту підтримати це рішення, зазначивши, що для реалістичності держбюджету важливо попередньо прийняти урядові законопроекти 5044 і 5132 щодо змін до Податкового кодексу, 5131 - про зміни до Бюджетного кодексу, 5130 - про зміну деяких законодавчих актів і 5142 - про спецконфіскації.