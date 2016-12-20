Рада прийняла зміни до Податкового кодексу щодо ставок акцизів, ренти та інших платежів

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому підготовлений урядом проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині підвищення акцизів, екологічного податку, ренти і плати за користування радіочастотними ресурсами для збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 5132) проголосували 235 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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Законопроект розглядався у другому читанні. Представляючи проект закону, голова Комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна зазначила, що до другого читання парламентарії підготували 129 пропозицій до законопроекту, з яких були враховані близько 60 пропозицій та поправок.

Найбільш спірними виявилися пропозиції щодо встановлення ставок ренти. Зокрема, у другому читанні було скасовано норму про встановлення ставки у 12% ренти на нові свердловини. Крім того, під час обговорення була відхилена норма про встановлення ренти у 2% для важкодоступних свердловин, оскільки ця пропозиція була визнана потенційно корупційною. У результаті ставки ренти були встановлені на рівні 14-29%.

Коментуючи таке рішення, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив: "Давайте приймемо норму у 14-29% (по ренті на видобуток корисних копалин - УНІАН), а потім обговорюйте, проводьте круглі столи ... я проти будь-яких корупційних проявів".

У числі інших норм обговорювалася ставка податку на землю для земель загального користування у розмірі не більше 1% їх грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - 0,3% і не більше 1% нормативної грошової оцінки. Акциз на пиво, кріплене та ігристе вино пропонувалося збільшити на 50%, на міцні напої - на 25%, на слабоалкогольні напої - на 12%.

Також законопроект зберіг спрощену систему оподаткування, включаючи окрему четверту групу для аграріїв.