Рада прийняла антикорупційні зміни до Податкового кодекcу

За відповідний законопроект №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні)» проголосували 240 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи законопроект у парламенті, глава Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що до другого читання до Комітету надійшло 356 пропозицій, з них враховані в цілому, частково або по суті 95 пропозицій.

«Я думаю, що більшість норм сприяють спрощенню податкового адміністрування, зменшенню корупційних викликів у фіскальній сфері, створенню сприятливого податкового середовища. Це величезний крок, який ми можемо зробити», - сказала вона.

Водночас урядовий варіант законопроекту передбачав передачу адміністрування баз даних від Державної фіскальної служби Міністерству фінансів, але в поправках комітету дану пропозицію було виключено.

Перший заступник голови Комітету з питань податкової та митної політики Андрій Журжій в ході розгляду законопроекту зазначив, що саме ця поправка активно підтримувалася бізнесом.

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«Уряд серйозно підійшов і презентував реформу, яка мала назву передачі баз даних від ДФС до Мінфіну, щоб уникнути зловживань і маніпуляцій з інформацією, в тому числі, відшкодування ПДВ. Але, як з'ясувалося, все те, на що люди говорили, що це добре – силами депутатів сьогодні було ліквідовано. Виявилося, що бази даних нікому передавати не треба», - зазначив Журжій.

У свою чергу Южаніна зазначила, що на цей момент передачу баз даних здійснити неможливо.

«Це єдиний варіант для того, щоб провести технічний аудит баз даних та інформаційних систем до 1 липня. В останній тиждень ми отримали заборону МВФ щодо передачі баз даних, тому що це технічно зробити неможливо. Але ми зараз зробили перший крок – виписали багато статей, які поетапно приведуть до цього», - сказала Южаніна.

За її словами, в законопроекті є поправка, відповідно до якої передбачається провести технічний аудит баз даних ДФС і встановити контроль над ними.

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Крім того, законом буде введено повноцінний електронний кабінет платника податків, що мінімізує контакт платника податків та ДФС, запроваджено єдиний реєстр податкових консультацій на сайті ДФС, впроваджені податкові канікули для малого бізнесу, створено один публічний реєстр відшкодування ПДВ замість існуючих двох.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонував Верховній Раді передати адміністрування всіх баз даних Державної фіскальної служби Міністерству фінансів, створити фінансову поліцію та впровадити публічний реєстр відшкодування з податку на додану вартість.

Крім цього, проект передбачає впровадження єдиного публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ, згідно з яким орган, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, буде в автоматичному режимі перераховувати кошти, що підлягають відшкодуванню з бюджету.

Також проектом вноситься ряд уточнень в частині трансфертного ціноутворення, податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, акцизного збору, плати за землю, ренти за використання води та надр, а також в частині оподаткування на тимчасово окупованій території.