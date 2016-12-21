Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2017 рік

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

За проект закону про державний бюджет (№5000) проголосували 274 депутати при необхідних 226.

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Представляючи документ, міністр фінансів України Олександр Данилюк відзначав, що Бюджетний марафон підходить до свого завершення. «Уряд подав бюджет вчасно з дотриманням усіх термінів і процедур, але традиції приймати бюджет вночі біля ялинки виявилися сильнішими, - зазначав міністр. - Але принципи побудови бюджету - це реалістичність, перспективність і прозорість».

Данилюк підкреслив, що в бюджет закладено тенденції розвитку економіки на найближчі три роки.

«При доопрацюванні законопроекту (про держбюджет - УНІАН) уряд зберіг пріоритети бюджету - підвищення обороноздатності, підвищення соціальних стандартів, розвиток освіти та охорони здоров'я, підтримка сільського господарства і проектів інфраструктури, підтримка регіональних проектів в рамках курсу на децентралізацію. При цьому ми посилили пріоритети: заклали кошти для підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн. Для цього враховані витрати бюджету в обсязі близько 28 млрд грн», - сказав міністр.

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У свою чергу заступник глави бюджетного комітету Верховної Ради Сергій Мельник підкреслював, що проголосована редакція законопроекту вже враховує прийняті раніше Верховною Радою норми про державні субвенції та податкові зміни.

В ході обговорення законопроекту фракції «Опозиційного блоку», «Самопомочі» та «Батьківщини» висловили ряд претензій до документа, заявивши, що голосувати за бюджет не мають наміру, тому що, на їхню думку, це «не бюджет, а вирок країні». У той же час глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак підкреслював: «Країна повинна увійти в новий рік з прийнятим бюджетом, тому що це бюджет розвитку».

На завершення обговорення проекту держбюджету на 2017 рік прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав: «Ми почали чесний процес формування бюджету на 2017 рік, ми вчасно його подали в парламент, ми провели перше читання. Ми опрацьовували бюджет з 15 вересня». Глава уряду підкреслював, що голосування проти бюджету - це голосування за знищення України і проти підвищення зарплат і розвитку держави.

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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Доходи держбюджету встановлені в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом. Витрати в оновленому проекті встановлені в сумі 790,4 млрд грн, що також на 15,1 млрд грн більше попереднього показника. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу - 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.