Рада віддала 5% ренти за користування надрами в місцеві бюджети, але тільки з 2018 року

Верховна Рада України дозволила до 1 січня 2018 року направляти 5% доходів від рентних платежів на користь місцевих бюджетів, а 95% доходів – в користь доходів загального фонду державного бюджету.

За депутатський законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині упорядкування системи надходжень та використання коштів від рентної плати за користування надрами (№3038) увечері 20 грудня в цілому проголосували 259 народних депутатів при необхідних 226.

Законопроект розглядався у другому читанні. Відповідно до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання, документ передбачає направляти 2% доходів від ренти в районні бюджети, 3% – до бюджетів міст обласного значення, бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.

Коментуючи прийняття законопроекту, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що норми законопроекту відповідають політиці бюджетної децентралізації, однак доцільно вводити їх саме з 2018 року, оскільки в іншому випадку буде розбалансований бюджет на 2017 рік.

"Якщо ми зараз робимо перерозподіл у бюджеті 2017 року, у нас розбалансовується бюджет на 2,4 мільярда гривень. Це величезна проблема, і так підходити дуже важко. Ми порадилися з колегами, і я пропоную, щоб ця норма вступила в силу з 1 січня 2018 року... Кожна громада має право на отримання частини прибутку від видобутку корисних копалин", - сказав прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, даний законопроект було передано до Верховної Ради ще на початку вересня 2015 року, але його розгляд справи неодноразово відкладався.

Багато представники органів місцевого самоврядування виступили за ухвалення цього законопроекту з метою забезпечити надходження рентних платежів у місцеві бюджети. На їх думку, прийняття цього документа дозволить забезпечити сприяння місцевої влади нафтогазовидобувним компаніям в отриманні відповідних дозволів на видобуток нафти і газу.

Один з авторів законопроекту, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Ольга Бєлькова, раніше заявляла, що прийняття цього документа дозволить місцевим бюджетам додатково отримувати фінансування в розмірі 2 мільярди гривень в рік. Також його прийняття дозволить вирішити проблему отримання нафтогазовими компаніями дозволів від органів місцевої влади на видобуток вуглеводнів.

1 листопада 2016 року цей законопроект було прийнято у першому читанні.