Китай продовжує послаблювати курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни знизив у середу курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти на 21 базисний пункт до 6,9489 за долар, повідомляє Росбалт.

Напередодні НБК знизив курс юаня на 156 базисних пунктів до 6,9468 за долар. Днем раніше курс китайської нацвалюти був піднятий на 0,28%.

"Наближення 2017 року і періоду святкування Чуньцзе (Новий рік за місячним календарем) чинять тиск на китайську валюту. Стабілізації курсу юаня до долара слід очікувати в лютому", - заявив аналітик Mizuho Securities Чень Цзянгуан.

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"Монетарна політика повинна адаптуватися до змін у використанні інструментів грошового обігу, потрібно докласти подальших зусиль до більш плавного політичного переходу", - наголошується в постанові, оприлюдненій за підсумками центрального наради з економічної роботи, що завершився в Пекіні 16 грудня. У ньому підкреслюється також, що "юань збереже базову стабільність при підвищенні гнучкості обмінного курсу".

Зростання амплітуди коливань юаня до долара почався після запуску урядом КНР реформи механізму формування обмінного курсу юаня до долара. В серпні 2015 року китайський центробанк оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня відносно валют інших країн.