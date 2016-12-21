Гонтарева озвучила терміни стабілізації ПриватБанку

Про це глава НБУ розповіла в ефірі телеканалу "Україна" у вівторок, 20 грудня.

"Я думаю, що цей банк ("ПриватБанк" – ред.) матиме вартість, і його можна буде продати. Я думаю, що 9 місяців – дуже оптимістичний прогноз. Я думаю, що (це займе – ред.) не менше року, але не більше трьох років", – повідомила Гонтарева.

Глава НБУ також сказала, що до складу наглядової ради "Приватбанку" увійдуть зарубіжні менеджери.

"Банк як бізнес не перестав існувати, ми не відправили його на ліквідацію, ми гарантували всьому населенню всі його депозити. Зараз капітал банку буде сформований державними паперами, прийде сильна нова команда менеджменту, прийде наглядова рада цього банку з дуже сильними фахівцями закордонними, які допоможуть з трансформаціями цього банку", – додала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк".

Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.