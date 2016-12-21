20 грудня ПриватБанк обробив 775 тисяч платежів підприємців та корпоративних клієнтів

Як повідомили в банку, платежі корпоративних клієнтів і підприємців здійснювалися до 22-00 з урахуванням продовження операційного дня СЕП НБУ. При цьому, Державна фіскальна служба України повідомила, що не буде штрафувати платників податків - клієнтів Приватбанку за можливі порушення строків перерахування податкових зобов'язань до бюджетів у період 19-20 грудня 2016 року.

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21 грудня усі операції з рахунками юридичних осіб, суб'єктів господарювання здійснюються ПриватБанком в звичайному режимі без обмежень. Також у звичайному режимі банк обслуговує фізичних осіб - мережа відділень та терміналів самообслуговування банку приймають платежі без обмежень, банкоматна мережа Приватбанку завантажена готівкою, збої у роботі банкоматів з технічних причин не перевищують 7% від загальної кількості працюючих АТМ.