За добу в ПриватБанку оформлено майже 2 тисячі нових депозитів фізосіб

За останню добу у відділеннях ПриватБанку і Приват24 було оформлено 1 972 нових депозитних договору на суму 37 мільйонів гривень, 1,47 мільйонів доларів і 382 тисяч євро.

Про це повідомила прес-служба банку. Усі вклади фізичних осіб в ПриватБанку, згідно прийнятого 20 грудня Верховною Радою закону, отримали 100%-ву гарантію виплат, навіть якщо сума перевищує 200 000 грн. Читайте такожГонтарева озвучила терміни стабілізації ПриватБанку Як повідомляв УНІАН, 20 грудня ПриватБанк обробив понад 775 тисяч платежів юридичних осіб, підприємців та суб'єктів господарювання.

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