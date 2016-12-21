Вкладникам "Артем-Банку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 грудня відновив виплати вкладникам ліквідованого "Артем-Банку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники банку з 21 грудня по 3 лютого можуть звертатися за виплатами в банки-агенти фонду "ПУМБ" або "Кредобанк", в залежності від регіону проживання.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня почав ліквідацію "Артем-Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в "Артем-Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація була введена на один місяць – до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.