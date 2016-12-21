Основні цифри держбюджету-2017: курс гривні - 27,2 за долар, інфляція - 8%

Верховна Рада України в ніч на 21 грудня прийняла у цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%.

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За проект закону про державний бюджет (№5000) проголосували 274 депутати за необхідних 226 голосів.

Доходи держбюджету встановлені на рівні 721,4 млрд грн, витрати – 790,4 млрд гривень. Граничний рівень дефіциту встановлений на рівні 77,5 млрд грн.

У бюджеті-2017 схвалені макропоказники, які передбачають курс гривні на рівні 27,2 гривень за долар, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу 66,8% ВВП. Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

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У 2017 році прожитковий мінімум встановлюється у розмірі з 1 січня 2017 року – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень.

При цьому мінімальна заробітна плата в 2017 році підвищується до 3200 гривень, а у погодинному розмірі з 1 січня – 19,34 гривні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Довідка УНІАН. Верховна Рада Україна о 4 годині ранку 25 грудня 2015 року прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн. Курс гривні був закладений на рівні 24,1 за долар.