Рада скасувала пенсійний збір з купівлі валюти

Верховна Рада України 20 грудня скасувала 2% пенсійний збір з купівлі іноземної валюти фізичними особами.

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Така поправка була включена в «бюджетний»законопроект №5132 «Про внесення змін до Податкового кодексу».

Документом вносяться зміни в закон "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Депутати виключили з доходів загального фонду держбюджету збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти в готівковій формі.

Прес-служба Нацбанку привітала рішення Верховної Ради, назвавши його "важливим кроком на шляху до детінізації валютного ринку".

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що скасування пенсійного збору буде прийняте окремим законопроектом. Верховна Рада 1 листопада прийняла в першому читанні законопроект, який скасовує сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами. У разі прийняття законопроекту його норми повинні були запрацювати з 1 січня 2017 року.

Довідка УНІАН. Обов'язковий пенсійний збір з операцій купівлі валюти в готівковій та безготівковій формі за ставкою 0,5% був введений для юридичних і фізичних осіб у 2014 році Законом України «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні». На початку 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі законодавчі акти України щодо податкової реформи» ставка збору була підвищена до 2%, при цьому юридичні особи та операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.