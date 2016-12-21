Уряд забезпечить економічне зростання в 2017 році - Гройсман

Уряд у рамках виконання державного бюджету на 2017 рік, прийнятого Верховною Радою в ніч на 21 грудня, забезпечить зростання економіки і добробуту громадян, сказав в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Наше завдання було - зупинити кризу, визначити пріоритети на 2017 рік та з оптимізмом дивитися в майбутнє", - сказав Гройсман.

Він також повідомив, що після прийняття бюджету уряд почне розробку стратегічного плану розвитку України на 2017-2020 роки.

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Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Довідка УНІАН. Верховна Рада Україна в 4 години ранку 25 грудня 2015 року прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 мільярда гривень. Курс гривні був закладений на рівні 24,1 за долар.