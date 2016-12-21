Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,43 за долар

У середу, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,38/26,43 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожОсновні цифри держбюджету-2017: курс гривні - 27,2 за долар, інфляція - 8%

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4352/27,4845 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,4398 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 123 угоди на суму 62,22 млн дол.