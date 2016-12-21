Сінгапурський долар впав до 7-річного мінімуму

Сінгапурський долар впав до американської нацвалюти до мінімального рівня з 2009 року, коли в світі була фінансова криза, і падіння може продовжитися, повідомляє Росбалт.

"У ході сьогоднішніх торгів вдень курс склав 1,4506 сінгапурського долара за долар США порівняно з 1,4428 на початку сесії. Таким чином, сінгапурський долар досяг мінімуму з серпня 2009 року", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він повернувся до позначки 1,4450 за долар США. Раніше Центробанк Сінгапуру підозрювали в інтервенції з метою підтримки національної валюти. Грошово-кредитне управління Сінгапуру відмовилося коментувати ситуацію.

Читайте такожКитайський юань опустився до мінімуму за майже 8,5 років

Американська валюта різко зросла у вартості по відношенню до регіональних валют після несподіваної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. Крім того, Федеральна резервна система США минулого тижня здивувала ринки, оголосивши, що, ймовірно, підвищить ставки тричі в наступному році. Раніше очікувалося, що ставка ФРС буде підвищено двічі в 2017 році.

На думку аналітиків, сінгапурський долар може продовжити зниження. При цьому малоймовірно, що він протестує мінімуми часів азійської фінансової кризи, як валюта північного сусіда Сінгапуру - Малайзії. Малайзійський рінггіт впав до найнижчого рівня з 1998 року на тлі зростання долара та слабкості національної економіки.