У Харкові затвердили бюджет міста на наступний рік

Як передає кореспондент УНІАН, бюджет Харкова на 2017 рік затверджено на сесії сьогодні, 21 грудня.

За словами директора департаменту бюджету і фінансів міськради Тетяни Таукешевої, яка представляла бюджету, загальний обсяг доходів бюджету встановлено на рівні 10 млрд 993,6 млн грн, з них власні доходи міста – 6 млрд 721,3 млн грн, трансферти – 4 млрд 272,3 млн грн.

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Частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, що передаються з держбюджету до бюджету Харкова. Освітня (875,5 млн грн) і медична (1 млрд 237,1 млн грн) субвенції, а також реверсна дотація в розмірі 193 млн грн враховані на рівні обсягів, визначених у Державному бюджеті на 2017 рік.

На реалізацію державних соціальних програм бюджету Харкова (через обласний бюджет) передбачаються субвенції в сумі 2 млрд 156,6 млн грн, у тому числі на надання пільг та субсидій населенню, – 1 млрд 134,7 млн грн і виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, виплату допомоги на дітей-сиріт – 1 млрд 021,9 млн. грн.

Прогнозний обсяг видатків бюджету міста на 2017 рік (з урахуванням кредитування) розрахований в обсязі 10 млрд 729,8 млн грн, у тому числі по загальному фонду – 8 млрд 412,9 млн грн, по спеціальному фонду – 2 млрд 316,9 млн грн. Порівняно з бюджетом 2016 року, видатки планується збільшити на 2 млрд 231 млн грн, або в 1,3 рази.

Видатки бюджету міста на 2017 рік збережуть соціальну спрямованість. На фінансування соціально-культурної сфери заплановано 6 млрд 690,7 млн грн, або 62,4% загального обсягу видатків бюджету міста.

За рахунок бюджетних коштів у 2017 році планується реалізація заходів в рамках 33 міських цільових програм на загальну суму 7 млрд 245,3 млн грн.

На освіту бюджетом міста Харкова на 2017 рік передбачено 2 млрд 423,7 млн грн, з них кошти субвенції з державного бюджету складають 875,5 млн грн. Порівняно з плановими показниками 2016 року, видатки на освіту збільшені на 52,5%, у тому числі за рахунок бюджету міста – в 2 рази.

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За словами Таукешевої, наразі залишається не врегульованим питання фінансування професійно-технічних навчальних закладів. У результаті в бюджеті міста на їх зміст (без урахування коштів освітньої субвенції) передбачено 192,3 млн грн.

Обсяг видатків на охорону здоров'я в 2017 році запланований в сумі 1 млрд 496,7 млн грн, з них кошти медичної субвенції становлять 1 млрд 237,1 млн грн.

Одним з пріоритетних напрямів бюджету міста залишається соціальний захист та соціальне забезпечення найбільш вразливих верств населення. Обсяг фінансування на реалізацію даної програми становить 181,4 млн. грн. Порівняно з показниками 2016 року видатки збільшено у 1,2 рази, або на 26,3 млн грн. У 2017 році буде продовжено надання послуг з пільгового проїзду в метрополітені та наземному електротранспорті студентам, учням шкіл та особам, які мають особливі заслуги перед країною. На це передбачено 52 млн 997 тис. грн.

На реалізацію програми «Молодь Харкова» виділено 44,5 млн грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт в бюджеті міста обчислено в сумі 199,8 млн грн, що на 99,7 млн грн, або в 2 рази, більше планових показників 2016 року.

На культуру заплановані видатки в сумі 454,3 млн грн, що на 188,6 млн грн, або в 1,7 рази більше планових показників 2016 року. На комплексну реконструкцію Харківського зоопарку передбачено 100 млн грн.

Видатки на фінансування сфери ЖКГ передбачені в сумі 1 млрд 940,4 млн грн. Порівняно з плановими показниками 2016 року, фінансування цієї галузі зростає у 1,2 рази, або на 348,2 млн грн.

На комплексне фінансування дорожнього господарства спрямовано 642,7 млн грн. У 2017 році передбачаються масштабні роботи з ремонту внутрішньоквартальних доріг: на 180 об'єктів буде виділено 90,8 млн грн.

На проведення ремонту дорожнього полотна транспортних магістралей передбачено 216,2 млн грн. Витрати на будівництво та реконструкцію доріг заплановані в сумі 111,7 млн грн.

Також з бюджету міста виділяється 60 млн грн на капремонт 40 трамвайних вагонів, 20 млн грн – на придбання тролейбусів.

Витрати на розвиток інфраструктури міста заплановані в сумі 434,3 млн грн. Зокрема, бюджетні кошти будуть спрямовані на реконструкцію трамвайних колій і переїздів, контактних мереж – 143,6 млн грн; реконструкцію будівель під центри адміністративних і соціальних послуг – 92,5 млн грн; будівництво, перекладання та санацію водопровідних, каналізаційних та теплових мереж – 66,1 млн грн; реконструкцію житлового фонду – 16,2 млн грн та ін.

На продовження будівництва третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників» до станції «Одеська» планується направити 250,8 млн грн.