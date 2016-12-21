У Нацбанку кажуть, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною

Ситуація на валютному ринку залишається стабільною після проведення Національним банком валютної інтервенції 20 грудня.

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Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія.

Чурій зазначив, що в цілому фундаментальні ринкові фактори поки що сприятливі для валютного ринку. Завдяки подальшому надходженню виручки від експорту зернових на ринку зберігається досить висока пропозиція валюти. Також цьому сприяє цінова кон'юнктура на інші товари українського експорту, зокрема, сталь і залізну руду.

"У той же час у разі, якщо тимчасові фактори знову почнуть визначати ситуацію на валютному ринку, Національний банк готовий до згладжування надмірних коливань. Нагадуємо, обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти в ході інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду і НБУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України не бачить фундаментальних загроз для валютного курсу в зв'язку з націоналізацією найбільшого в країні банку «ПриватБанк».

20 грудня Нацбанк у рамках підтримки стабільності на валютному ринку та недопущення кризових явищ провів аукціон з продажу іноземної валюти, продавши учасникам ринку 28,4 млн дол. Курс відсікання становить 26,45 грн за долар. За результатами аукціону максимальний курс становить 26,50 грн за дол., мінімальний – 26,45 грн за дол., а середньозважений курс – 26,46 грн за дол.