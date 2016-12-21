Перший віце-прем'єр-міністр назвав основу економічного зростання в 2017 році

Основою економічного зростання України в наступному році стане збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів на зовнішні ринки та залучення іноземних інвестицій.

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Про це в ході засідання уряду сказав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

«За підрахунками Мінекономрозвитку, валовий внутрішній продукт України в 2017 році зросте на 3%. Ми думаємо, що це буде як мінімум. Основою цього зростання повинні стати експорт та інвестиції», - сказав він.

Кубів зазначив, що за 9 місяців 2016 року обсяг українського експорту становив 32,3 млрд дол., але, на його думку, Україна має працювати над збільшенням цього показника. Для розвитку цього напряму український уряд має намір розробити низку рішень для бізнесу.

«Одним з таких рішень є розробка експортної екосистеми, над якою працює Мінекономрозвитку і команда торгового представника Наталія Микольська», - зазначив Кубів.

За словами віце-прем'єр-міністра, Мінекономрозвитку також ініціювало створення Офісу з просування експорту, який є консультативно-дорадчою і технологічною установою.

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«Створення Офісу з просування експорту було включено в програму діяльності уряду на 2016 рік. Ми виконали це завдання, це основний інструмент донорської підтримки бізнесу», - додав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня прийняла у цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом. Витрати в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше за попередній показник. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%, курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.