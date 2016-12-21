Січневі пенсії виплатять у грудні - Кабмін виділив 10 мільярдів

Кабінет міністрів України виділив 10 млрд грн для забезпечення виплат пенсій у грудні поточного року тим пенсіонерам, які традиційно отримують виплати на початку січня.

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Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева за підсумками засідання уряду.

«Правда, виплатять наприкінці грудня тим, хто отримує (пенсії - УНІАН) в січні. 10 млрд сьогодні затвердили», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір щомісячних пенсійних виплат в Україні становить близько 20 млрд грн. Кабінет міністрів України слідом за підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн має намір знайти рішення для підвищення пенсій, проте ключовим завданням у сфері пенсійного забезпечення є зниження дефіциту Пенсійного фонду.