Україна продовжить мита на російські товари - віце-прем'єр Кубів

Україна має намір продовжити на 2017 рік режим застосування мит до російського імпорту, введений наприкінці 2015 року у відповідь на агресію Росії проти України.

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Про це на брифінгу в уряді повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

«Це питання актуальне, все буде зроблено згідно із законодавчими процедурами», - сказав Кубів, додавши, що Україна має «дуже чітке ставлення до агресора».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів України на пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ввів імпортні мита на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості та залізничне обладнання.

Як зазначав на той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, рішення уряду – це «дзеркальні заходи» проти незаконних дій російської сторони. Тоді, в грудні 2015 року, Росія анонсувала жорсткі торговельні заходи щодо України через небажання Києва відкладати введення в дію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Угода набула чинності 1 січня 2016 року.