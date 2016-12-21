Гривня закрила міжбанк на рівні 26,47 за долар

У середу, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,47 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,5983/27,6399 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4335/0,4344 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,4294 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 432 угоди на суму 230,56 млн дол.