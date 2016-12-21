Україна продовжила до кінця 2017 року дію ввізного мита на товари з Росії

Україна продовжила до кінця 2017 року дію ставок ввізного мита на імпорт товарів, країною походження яких є Росія.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Таке рішення було прийнято у відповідь на запровадження Російською Федерацією торговельних заборон і обмежень щодо України. З 1 січня 2016 діє перелік української продукції, при ввезенні якої в односторонньому порядку стягуються мита в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. Також слід зазначити, що Російська Федерація припинила дію договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що рішення про продовження дії ставок ввізних мит на російські товари є частиною комплексної протидії економічній агресії РФ проти України. Крім того, Україна продовжує вимагати скасування неправомірних обмежувальних заходів у рамках Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України запровадив імпортні мита на російські товари, а також заборону на імпорт низки товарних груп, включаючи продовольство, продукти хімічної промисловості і залізничне обладнання.

Як зазначав на той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, рішення уряду – це «дзеркальні заходи» проти незаконних дій російської сторони. Тоді, в грудні 2015 року, Росія анонсувала жорсткі торговельні заходи щодо України через небажання Києва відкладати введення в дію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода набула чинності 1 січня 2016 року.