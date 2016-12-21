Рада НБУ прийняла грошово-кредитну політику на 2017 рік

Рада Національного банку України під час свого засідання ухвалила основні принципи грошово-кредитної політики на 2017 рік, які підтримують зусилля правління центробанку щодо зниження інфляції.

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Про це йдеться в повідомленні голови Ради Національного банку України Богдана Данилишина, розміщеному на сторінці в Facebook.

"Нам вдалося знайти баланс думок, вибрати пріоритети і сформувати якісний документ. Головне - реалізація Основних принципів грошово-кредитної політики на 2017 рік повинна сприяти відновленню економічного зростання в Україні темпами, визначеними у прогнозах уряду і Національного банку України», - цитуються в повідомленні слова Данилишина.

Згідно з повідомленням, рада НБУ, спираючись на вимоги статті 6 Закону «Про Національний банк України», визнала пріоритетною метою грошово-кредитної політики забезпечення цінової стабільності. Тобто, пріоритетом діяльності Правління Національного банку України має бути зниження інфляції (індексу споживчих цін) до однозначного показника і утримання його на такому рівні в середньостроковій перспективі.

На думку Ради регулятора, саме низька і стабільна інфляція є найважливішою умовою і внеском у стійке економічне зростання в Україні. Низька інфляція є суспільним благом, від неї виграють і підприємства, і населення, і держава.

Рада Національного банку України зазначає, що відповідно до законодавчих вимог Національний банк України повинен виконувати свої основні функції: сприяння фінансовій стабільності та додержанню стійких темпів економічного зростання.

"Національний банк продовжуватиме дотримуватися режиму плаваючого обмінного курсу. Водночас, це не означає його неконтрольованість. Адже усунення надмірних курсових коливань - це передумова і цінової, і фінансової стабільності. При цьому з часом планується, що вплив Національного банку на обмінний курс буде виключно опосередкованим шляхом застосування ринкових механізмів, таких як відсоткова політика. Роль валютних інтервенцій поступово скорочуватиметься в міру зняття адміністративних обмежень і поглиблення валютного ринку. Однак, цей процес валютної лібералізації має бути поступовим, щоб не зашкодити виконанню цілей цінової і фінансової стабільності", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України представило раді регулятора пропозиції до Основних принципів грошово-кредитної політики на 2017 рік і на середньострокову перспективу, які рада розглянула на своєму засіданні 21 грудня.

Середньострокову мету щодо інфляції в проекті встановлено на рівні 5%, в тому числі за підсумками 2017 року інфляція знизиться до 8%, 2018 року – до 6%, 2019 і надалі - 5%.