Новий глава ПриватБанку заявив про успішну стабілізацію банку

ПриватБанк працює в звичайному режимі, платежі здійснюються без обмежень. Про це заявив голова правління банку Олександр Шлапак у зверненні до клієнтів та працівників банку, розміщеному на сторінці фінустанови в Facebook.

«Сьогодні можна з упевненістю сказати, ми з успіхом впоралися із завданням стабілізації і збереження найбільшого українського банку, мінімізації панічних настроїв серед клієнтів банку», - наголосив він.

За словами Шлапака, держава з самого початку процесу націоналізації активно підтримала банк.

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«У нас є можливість оперативно поповнювати готівку в банкоматній мережі і касах банку по всій Україні. Вчора Верховна рада прийняла закон про додаткові гарантії вкладникам ПриватБанку. І вже сьогодні цифри і статистика роботи банку говорять про те, що ситуація стабілізувалася і понадлімітна підтримка банку з боку власників і регулятора, маю надію, в майбутньому не знадобиться», - підкреслив голова правління банку.

Він повідомив, що електронний банк «Приват24», інші банківські сервіси працюють стабільно і залишаться доступними клієнтам.

«Ми не будемо знижувати ліміти кредитування корпоративних клієнтів, а навпаки, збільшимо можливості фінансування їх за рахунок подальшого розвитку програми підтримки підприємництва КУБ», - пообіцяв Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команду нового менеджменту буде сформовано найближчими днями.

19 грудня Нацбанк надав націоналізованому «ПриватБанку» кредит рефінансування на 15 млрд грн.