Бойовики не підписали договір про повернення боргів за воду для окупованих територій

Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

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«Українська сторона проводила системну роботу з відновлення розрахунків за поставлену на територію ОРДЛО воду. У рамках правового поля України створено підприємство «Джерело нового життя». Завдяки цьому вирішуватимуться питання погашення заборгованості ОРДЛО за поставлену воду в період з січня 2015 по грудень 2016 року. Однак від ОРДЛО договір досі не підписано», - написала Оліфер.

За її словами, в економічній підгрупі обговорювалися питання відновлення інфраструктури Донбасу і забезпечення режиму безпеки.