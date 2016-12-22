Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на кілька копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2642.9366 (21 грудня – 2647.0481)

100 EUR – 2754.2042 (21 грудня – 2743.4007)

10 RUR – 4.3249 (21 грудня – 4.2835)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,47 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5983/27,6399 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4335/0,4344 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4294 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 432 угоди на суму 230,56 млн дол.