Втеча капіталу триває: з Росії вивели ще $19 мільярдів

У Росії триває активне виведення грошових коштів за межі країни. Як повідомляє Центробанк РФ, сума грошових переказів фізичних осіб в далеке зарубіжжя становила 6,2 млрд доларів в третьому кварталі і 18,5 млрд доларів з початку року. За весь 2015 рік було переведено 18,57 млрд доларів.

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Найпопулярнішою країною для зберігання грошей для росіян продовжує залишатися Швейцарія. У третьому кварталі сюди було виведено з Росії 837 млн доларів, за 9 місяців - 3,762 млрд, що в 1,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2015 року, передає «Німецька хвиля».

Другим важливим напрямком втечі капіталу є Латвія: у третьому кварталі в цю країну з Росії було виведено 519 млн доларів, з початку року - 1,5 млрд доларів. Порівняно з 2015 роком, обсяги переведених коштів залишилися на колишньому рівні.

Майже на третину - до 1,3 млрд доларів за три квартали - збільшився обсяг грошових переказів в Китай (627 мільйонів у третьому кварталі). Однак, на відміну від інших країн, близько третини таких операцій здійснюють не громадяни РФ.

Рекордний обсяг виведення коштів з Росії статистика ЦБ зафіксувала в 2014 році - за рік в країни далекого зарубіжжя було переведено 49,825 млрд доларів.