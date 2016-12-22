Суд заарештував $600 тисяч у справі про масштабне розкрадання в "Укргазбанку"

Районний суд м. Києва наклав арешт на 600 тис. доларів США, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні за фактами привласнення кредитних коштів екс-посадовцями державного «Укргазбанку», повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

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У ГПУ нагадали, що правоохоронці здійснюють попереднє розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення кредитних коштів колишніми посадовими особами вказаного банку у розмірі 140 млн грн. У зазначеному кримінальному провадженні розслідується діяльність посадових осіб АБ «Укргазбанк» у період 2008-2010 років.

"На кошти у готівковій формі в сумі майже 600 тис. доларів США, які були вилучені у банківському сейфі незалежного оцінювача, який проводив оцінку заставного майна за ініціативою Генеральної прокуратури України Печерським районним судом Києва накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня Генеральна прокуратура, Національна поліція і Служба безпеки України у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення кредитних коштів посадовими особами «Укргазбанку» у розмірі 140 млн грн провели обшуки. Справу проти колишніх посадових осіб "Укргазбанку" відкрито за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. У зазначеному кримінальному провадженні розслідується діяльність колишніх посадових осіб «Укргазбанку» у період 2008-2010 років.

«Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року і є одним з найбільших фінустанов за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави у 2009 році частка Міністерства фінансів у капіталі «Укргазбанку» становить 95%. У 2015 році банк отримав майже 260 млн грн прибутку.