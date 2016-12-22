Нове керівництво ПриватБанку проводить перший брифінг (подію завершено)

Нагадаємо, ПриватБанк працює в звичайному режимі, платежі здійснюються без обмежень.

Про це заявив голова правління банку Олександр Шлапак у зверненні до клієнтів та працівників банку, розміщеному на сторінці фінустанови в Facebook.

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«Сьогодні можна з упевненістю сказати, ми з успіхом впоралися із завданням стабілізації і збереження найбільшого українського банку, мінімізації панічних настроїв серед клієнтів банку», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команду нового менеджменту буде сформовано найближчими днями. 19 грудня Нацбанк надав націоналізованому «ПриватБанку» кредит рефінансування на 15 млрд грн.