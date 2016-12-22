Мінфін представив нового голову правління ПриватБанку і сформував склад наглядової ради

Міністр фінансів України Олександр Данилюк представив колективу державного ПриватБанку нового голову правління - екс-міністра фінансів Олександра Шлапака.

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Про це Данилюк повідомив у ході прес-конференції.

За його словами, міністерство ставить завдання перед новим головою правління розвивати банк надалі.

«Банк має стати прикладом, як розвиватися і конкурувати», - сказав міністр.

Крім того, Данилюк повідомив, що Мінфін сформував склад наглядової ради держбанку, до якої увійшли 2 представників державної влади, представники міжнародних фінансових організацій, а також міжнародні банківські експерти.

У свою чергу Шлапак зазначив, що раніше працював у цій фіну станові, і радий повернутися в банк.

За його словами, банк продовжуватиме надавати традиційні банківські продукти, а також займеться держпроектами.

«ПриватБанк», як і раніше, надаватиме свої традиційні продукти, якими він знаменитий. Але крім цього, ми також маємо намір скласти серйозну конкуренцію іншим державним банкам у плані роботи з державними проектами. У держбюджеті на 2017 рік передбачено 100 млрд грн на різні проекти. Ми буде пропонувати міністру фінансів і уряду дуже конкурентні продукти для реалізації цих проектів», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк».

Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні. 19 грудня Нацбанк надав націоналізованому «Приватбанку» кредит рефінансування на 15 млрд грн.