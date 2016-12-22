Майбутній пенсіонер сам визначатиме час виходу на пенсію – міністр соцполітики

В Україні до 2025 року лише 8% чоловіків і 10% жінок отримуватимуть пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік залежно від обсягу виплачених внесків у Пенсійний фонд.

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Як повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це сказав міністр Андрій Рева під час зустрічі з представниками Світового банку.

«Наша ідея в тому, щоб зробити диференційованим час виходу на пенсію. Кожен майбутній пенсіонер визначить його сам, залежно від того, як платив внески», - цитує міністра прес-служба.

При цьому Рева уточнив, що зараз в Україні з 26 млн працездатних громадян внески сплачують лише 10 млн осіб.

У цьому зв'язку, наголосив міністр, важливо відновити стимули сплати внесків, оскільки саме це є елементом наявності страхового стажу.

«Повинен виконуватися контракт поколінь. Я працюю - сплачую внески, мої діти працюють – сплачують внески. Нинішні пенсіонери свій контракт виконали, а ті, хто сьогодні працює, виконують його (контракт - УНІАН) лише на 40%», - зазначив міністр.

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Він звернув увагу, що поряд з необхідністю відновлення сплати внесків у повному обсязі необхідно також переходити до розробки і упровадження пенсійної реформи, оскільки в нинішньому вигляді вона неефективна, і Пенсійний фонд «незабаром завалиться». «І тоді чиновників запитають: чому ви, розуміючи наслідки, нічого не зробили?» - запитав міністр. Він наголосив, що необхідність сплати внесків повинна стати ключовим акцентом реформи та роз'яснювальної роботи щодо пенсійної реформи.

Разом з тим, власне реформа, за словами Реви, буде розроблена за безпосередньої участі широкого кола фахівців, зокрема представників Світового банку. Перші ключові позиції реформи будуть представлені вже за два місяці.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році дефіцит Пенсійного фонду України становитиме понад 150 млрд грн, що є вельми значним показником. Ключові кредитори України зазначають, що такий дефіцит - одне з найважчих навантажень на бюджет, яке повинно бути знижено. Один зі способів зниження дефіциту ПФ - проведення пенсійної реформи. Уряд у рамках роботи з основним кредитором - Міжнародним валютним фондом анонсував пенсійну реформу в 2014 році, проте економічна і політична ситуація в країні не дозволяли цього зробити. Разом з тим, початок реформи вже у 2017 року є однією з умов співпраці України з МВФ.