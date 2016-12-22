ПриватБанк до кінця дня відновить роботу всіх сервісів у повному обсязі – Шлапак

ПриватБанк на кінець дня відновить роботу всіх сервісів та операцій для клієнтів у повному обсязі.

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Про це у ході прес-конференції повідомив голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак.

«В останні три дні в банку працювала тимчасова адміністрація і ряд операцій було заблоковано. Проте вже сьогодні, рішенням правління, до кінця дня всі обмеження буде знято. Буде розблоковано коррахунки, відновлено нарахування відсотків, почне працювати Swift, знову видаватимуть кредити овердрафт тощо»,- сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

19 грудня Нацбанк надав націоналізованому «ПриватБанку» кредит рефінансування на 15 млрд грн.