Гривня зміцнилася на 19 копійок - до 26,28 за долар

У четвер, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,24/26,28 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановився на рівні 27,4128/27,4520 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3044 гривні/долар, учасники ринку станом на цей час уклали 140 угод на суму 96,64 мільйона доларів.