Нацбанк прогнозує зростання кількості грошей в Україні

Національний банк України прогнозує у 2017 році зростання грошової маси на 13,2%, грошової бази - на 8,4%.

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Такі дані містяться в оприлюднених на сайті регулятора основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік.

У документі наголошується, що основні принципи підготовлені з урахуванням прогнозів основних макропоказників уряду України і НБУ. Ці прогнози передбачають зростання реального ВВП у 2017 році на 2,5-3,0%, інфляцію за індексом споживчих цін - на рівні 8%, номінальний ВВП - обсягом 2585-2627 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня рада Національного банку України під час свого засідання ухвалила основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік, що підтримують зусилля правління центробанку щодо зниження інфляції.