Тернопільська облрада закликала Порошенка звільнити Гонтареву

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, прийнятому сьогодні на сесії обласної ради.

У ньому депутати зауважують, що упродовж 2014-2016 років курс національної валюти України гривні стосовно вільно конвертованих іноземних валют впав в декілька раз.

«Якщо в лютому 2014 р. офіційний курс долара США становив 8 грн за 1 долар США, то в лютому 2015 р. вже понад 30 грн за 1 долар США, доходячи деколи до 40 грн на міжбанківському валютному ринку та так званому «чорному ринку». При цьому валютні резерви Національного банку України зменшилися з лютого 2014 р. по лютий 2015 р. з 15,3 млрд доларів США в еквіваленті до 7 млрд дол США. На даний момент ситуація дещо покращилася. Офіційний курс долара опустився до позначки трохи вище 26 грн за 1 долар США, а золотовалютні резерви України станом на 30 вересня 2016 року складають трохи більше 13 мільярдів доларів США в еквіваленті», – сказано у зверненні.

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Депутати підкреслили, що різке падіння національної валюти призвело до низки негативних наслідків для економіки України та масового зубожіння населення України.

У зверненні зазначається, що протягом 2014-2016 років Національним банком України було визнано неплатоспроможними близько 70 українських банків.

Також депутати висловили претензії до того, що значна частка українського фінансового ринку належить російським банкам або банкам з російським капіталом, причому банкам країни-агресора виділяється рефінансування Національного банку України.

Відтак депутатський корпус закликав Порошенка відправити у відставку Валерію Гонтареву «як особу безпосередньо відповідальну за девальвацію національної валюти України та зниження купівельної спроможності громадян України».

Як повідомляв УНІАН, екс-керівники націоналізованого ПриватБанку звинуватили Гонтареву у веденні цілеспрямованої політики щодо знищення банку.