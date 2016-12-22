Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,28 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2628,6013 (22 грудня – 2642,9366)

100 EUR – 2745,3112 (22 грудня – 2754,2042)

10 RUR – 4,3188 (22 грудня – 4,3249)

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,18/26,24 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3240/27,3866 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4293/0,4304 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2862 гривні/долар, учасники ринку до цієї години уклали 592 угоди на суму 367,12 мільйона доларів.