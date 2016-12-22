Екс-голова правління ПриватБанку пояснив "міфічні діри" політикою НБУ

Екс-голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет пояснив, звідки з'явилися "міфічні чорні діри", про які говорила керівник НБУ Валерія Гонтарєва, пише ТСН.

Раніше, очільниця фінрегулятора заявляла, що нестача в капіталі "ПриватБанку" зросла до 148 млрд гривень, а ліквідність - знизилася. Натомість Дубілет заявляє, що фінустанова працювала нормально, поки НБУ не припинив приймати до обліку застави.

"Банк працював нормально. І міг нормально працювати і далі. Міфічні діри - це все результати облікової політики "Нацбанку", який перестав приймати до обліку ті застави, які у нас були, і які до цього приймалися на облік", - пояснив Дубілет.

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Він навів приклад підприємства, вартість якого оцінується у 6 мільярдів гривень.

"Є підприємство, яке на 75% належить одному акціонеру, або групі акціонерів, а на 25% належить державі. Якщо раніше це підприємство, яке оцінюється в 6 мільярдів гривень, воно могло бути предметом застави, то сьогодні воно не є предметом застави", - сказав колишній глава правління "ПриваБанку".

Мова йде про стадіон "Дніпро-арена", заставна вартість якого тепер визнається нульовою.

"Коли, припустимо "Дніпро-арена", на підставі того, що сьогодні продати це неможливо, визнається це як заставу в нуль. Але це ж не зовсім так. І не завжди було так", - сказав він, додавши, що визнавати за нульову вартість такої споруди є просто нереальним.

Нагадаємо, колишнє правління ПриватБанку прокоментувало причини націоналізації одного з найбільших банків країни. Згідно із заявою, банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 мільярдів гривень через політику НБУ, а держава ініціювала ряд інформаційних атак, які призводили до паніки серед клієнтів.

"НБУ різко і, як ми вважаємо, несправедливо змінив політику обліку заставного майна. У результаті цієї зміни (яка, до речі, набирає чинності тільки 1 січня 2017 року) наш банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 млрд гривень. Причому ця вартість була підтверджена незалежними оцінювачами, уповноважених НБУ. У чому суть цих змін? НБУ дозволив вважати заставами тільки те майно, яке можна оформити в іпотеку (приблизно так само, як хрущовку в спальному районі)", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні. 19 грудня Нацбанк надав націоналізованому ПриватБанку кредит рефінансування на 15 млрд грн.