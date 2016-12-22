У "Приват24" інвестували величезні кошти: колишній ІТ-директор сподівається на ефективну роботу системи

Колишній ІТ-директор «ПриватБанку» Дмитро Дубілет пояснив, що система електронних платежів «Приват24» - це не маркетинг, йдеться у сюжеті ТСН.

Дубілет заявив, що над розробкою системи працювали найкращі ІТ-спеціалісти.

Читайте такожЕкс-голова правління ПриватБанку пояснив "міфічні діри" політикою НБУ

«Наш банк інвестував величезні кошти в наші ІТ-системи. У нас були найбільш висококласні спеціалісти України або й світу, які постійно розробляли якість нові функції, фішки сервіси, які ми додавали в Приват24», - сказав він.

При цьому він висловив сподівання, що «Приват24» і надалі ефективно працюватиме у державній власності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк".

Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні. 19 грудня Нацбанк надав націоналізованому ПриватБанку кредит рефінансування на 15 млрд грн.