Ні про яку проблемність Приватбанку не може бути й мови - колишній заступник голови

Про це розповів колишній заступник голови правління «ПриватБанку» Володимир Яценко у розмові з ТСН.

Як приклад такого піходу, Володимир Яценко наводить «Кременчуцький нафтопереробний завод» та компанію-трейдера.

«Проблемні кредити пройшли спеціальну процедуру і банк поставив заставну власність собі на баланс. Крупні об'єкти були переведені у власність банку загалом на суму близько 31 млрд. грн», - сказав він.

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Також екс-заступник розповів про другий етап, який був узгоджений із МВФ, але так і не був завершений. Його суть полягала в оформленні застав.

«Структура кредитного портфелю, виданого корпоративним клієнтам – це об'єкти, які вже взяті на баланс банку і передані у лізинг або кредити, які в повній мірі обслуговуються та оплачуються. Тому ні про яку «діру» не може бути й мови», - додав Яценко.

«Ствердження голови Національного банку про те, що кредитний портфель Приватбанку на 97% виданий зв'язаним особам є суб'єктивним і необгрунтованим фактами судженням», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.