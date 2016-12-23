Гонтарева допускає введення купюри номіналом 1000 гривень
00:14, 23 грудня 2016Фінанси
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Національний банк допускає введення купюри номіналом в 1000 гривень.
Пантелеймона Куліша на купюрі не буде / УНІАН
Про це в ефірі "Радіо Вести" повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва, передає Українська правда.
"Можу сказати, що Пантелеймона (Куліша, портрет якого начебто має бути на новій купюрі – ред.) там (на купюрі – ред.) немає, а решту давайте поки потримаємо в таємниці", - відповіла вона на запитання про те, чи буде введена купюра номіналом в 1 000 гривень.
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Ведучий назвав причиною такого можливого введення купюри нового номіналу підвищення з 2017 року мінімальної зарплати до 3 200 гривень.
Як повідомляв УНІАН, раніше Голова НБУ зазначила, що якщо в країні не буде правосуддя, то економічна реформа в Україні не вдасться.
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